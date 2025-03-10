Son dönemde, Türkiye'de mevduat faizlerinde dikkat çeken önemli gelişmeler yaşanıyor. Aralık 2024'te, 1 milyon TL'lik mevduatın 32 günlük getirisi yaklaşık 43 bin 400 TL civarındayken, son 3 aylık dönemde faiz oranlarındaki değişiklikler bu getiriyi önemli ölçüde düşürdü.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE MEVDUATA OLAN ETKİSİ

Aralık 2024'te, 1 milyon TL tutarındaki mevduatın 32 günlük getirisi yaklaşık 43 bin 400 TL seviyelerindeydi. Ancak, geçtiğimiz 3 ayda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 750 baz puan indirdi ve aynı dönemde stopaj oranı yüzde 15'e çıkarıldı. Bu değişiklikler, 1 milyon TL'nin güncel getirisini 35 bin 770 TL'ye düşürdü. Yani, aynı süre zarfında elde edilen getiri yaklaşık 7 bin 630 TL azalmış oldu.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI VE BANKALARIN TEPKİSİ

TCMB, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 250 baz puanlık faiz indiriminin ardından bankaların mevduat faiz oranlarını aşağı çekmeye başladığı gözlemlendi. Perşembe günü politika faizinin yüzde 42,50 seviyesine çekilmesinin ardından, bir zamanlar yüzde 48 gibi yüksek faiz oranları sunan bankalar, bu oranları artık sadece yeni müşteri kampanyaları kapsamında sunuyor.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI

10 Mart 2025 itibarıyla, 1 milyon TL'lik mevduat için en yüksek faiz oranı, sadece 2 banka tarafından yüzde 48 seviyesinde sunuluyor. TCMB faiz indirimi sonrasında bankalar tarafından uygulanan en yüksek mevduat oranları şu şekilde sıralanıyor:

Alternatif Bank: %48,00

Anadolubank: %48,00

Odea Bank: %47,00

ING Bank: %47,00

Fibabanka: %47,00

1 MİLYON TL'NİN GÜNCEL GETİRİSİ

1 milyon TL’lik bir mevduatın 32 günlük vadesiyle elde edilen net getiri, şu an için 35 bin 770 TL olarak hesaplanıyor. Bu getiri, faiz oranlarının düşüşü ve stopaj oranındaki artışla birlikte önemli bir gerileme yaşadı.

SON 3 AYDA MEVDUAT GETİRİLERİ ÇAKILDI

Faiz indirimi öncesinde, Aralık 2024’teki mevduat getirisi 43 bin 400 TL civarındaydı. Ancak 3 aylık süreçte yaşanan 750 baz puanlık faiz indirimi ve stopaj oranının %15'e yükselmesi, getiriyi 35 bin 770 TL'ye düşürdü. Bu değişiklikle, 1 milyon TL'lik mevduatın getirisi 7 bin 630 TL geriledi.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Gelecek dönemde enflasyonun düşüşüne bağlı olarak TCMB'nin faiz indirimi politikasına devam etmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde, faiz oranlarının "veri odaklı" bir yaklaşım ile belirleneceği ve enflasyon görünümüne göre adımlar atılacağı vurgulandı. Bu durum, faiz oranlarının gelecekte daha da düşebileceğine işaret ediyor.

TL MEVDUATIN PAYI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bir diğer dikkat çeken gelişme ise TL mevduatının bankacılık sektöründeki payının artması. 28 Şubat ile biten haftada, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 80 milyar 623 milyon lira azalarak 20 trilyon 701 milyar liraya geriledi. Ancak bu tutarın 11 trilyon 911 milyar lirası TL cinsinden mevduatlardan oluşuyor ve TL mevduatın toplam içindeki payı %57,54'e ulaşmış durumda.

Son dönemde mevduat faiz oranlarındaki değişiklikler, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve bireysel yatırımcıların elde ettiği getirileri doğrudan etkiledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve stopaj artışı ile birlikte, 1 milyon TL'lik mevduatların getirileri önemli ölçüde gerilemiş durumda. Faiz oranlarının düşmeye devam etmesi ve enflasyonun iyileşmesiyle birlikte, bankaların mevduat faizleri ve yatırımlar üzerindeki etkisi önümüzdeki dönemde daha da belirginleşebilir.