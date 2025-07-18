AA Finans'ın TCMB'nin 24 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
AĞIRLIKLI GÖRÜŞ 250 BAZ PUAN İNDİRİM YÖNÜNDE OLDU
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 11 tanesi, politika faizinde 250 baz puan, 4'ü 300 baz puan, 6'sı 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 35
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 46'da sabit tutulmuştu.
BLOOMBERG ANKETİ DE BELLİ OLDU
Bloomberg HT'nin Temmuz ayı faiz kararına ilişkin anketinde katılan 20 kurum ise, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43,5'e düşürmesini bekliyor.