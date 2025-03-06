Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üçüncü kez üst üste faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 42,5’e çekti. Faiz indirimi kararına ilişkin olarak yapılan açıklamada, enflasyon odaklı ve ihtiyatlı duruşun süreceği vurgulandı ve hizmet enflasyonunda yavaşlama olduğu belirtildi. Bu karar, iş dünyası temsilcileri tarafından farklı açılardan değerlendirildi ve sanayiciler ile KOBİ’lerin finansmana erişim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği ifade edildi.

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: KOBİ'ler İçin Finansman Maliyetlerinin Düşürülmesi Şart

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Merkez Bankası'nın faiz indirimini tedricen düşürme eğiliminin devam ettiğini belirterek, "Şubat ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesiyle Merkez Bankasına indirim yönünde bir alan açıldı. 250 baz puanlık ölçülü bir indirim daha yapıldı. Bu da enflasyon ile faiz arasındaki farkı daralttı" dedi. KOBİ’lerin büyümesi, ihracat potansiyelini artırması ve sağlıklı bir ekonomik döngü için finansmana erişim koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kopuz, bankalardan faiz indirimlerini KOBİ’lere ticari kredilerde de yansıtmalarını beklediklerini belirtti.

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Ticari Kredi Faizlerinin Faiz İndirimine Paralel Düşürülmesi Gerekiyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının, finansmana ulaşım sorunu yaşayan sanayiciler için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Ancak, bankaların bu indirimi ticari kredi faizlerine de yansıtmadığını belirterek, “Bankalar, sanayicilerimizin kullandığı ticari kredilerin faizlerini bir an önce politika faizindeki indirime paralel olarak düşürmelidir. Bu, üretim, istihdam, ihracatın sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Faiz İndirimi Yatırım, Üretim ve Ticaretin Artmasına Olumlu Yansıyacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, faiz indiriminin reel sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Faizlerin düşüş eğilimine girmesi, finansman maliyetlerini de düşürerek, iş dünyamızın önünü görmesini, planlamalarını yapmasını sağlar. Bu da yatırım, üretim ve ticaretin artmasına olumlu şekilde yansıyacaktır” dedi. Baran, bankaların faiz indirimini ticari kredilere yansıtarak süreci desteklemeleri gerektiğini belirtti.

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: Faiz İndirimlerinin Ticari Kredilere Yansıması Bekleniyor

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, TCMB’nin faiz indiriminin sanayinin finansmana erişimi için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Kasapoğlu, faizlerin düşürülmesinin üretim kapasitesinin artmasına ve istihdamın yükselmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Mevduat faizlerine yansıtılan bu indirimlerin ticari kredi faizlerinde de paralel olarak düşürülmesini talep ediyoruz" dedi. Ayrıca, ticari kredi büyümesine getirilen sınırlamaların, maliyetleri artırarak enflasyonist baskı oluşturduğunu belirten Kasapoğlu, üretim süreçlerinin aksamadan devam etmesi için güçlü bir nakit akışına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.