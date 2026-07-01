İstanbul Fatih Çarşamba’da 20 yıldır faaliyet gösteren Altıneller Kuyumculuk’un sahibi Mehmet Y., bir gecede kepenk indirerek yaklaşık 500 kilo altınla kayıplara karıştı. Milyonlarca liralık birikimlerini, çeyizlerini ve altınlarını dükkana bırakan çok sayıda cemaat üyesi mahalle sakini, kapalı kepenklerin önünde çaresizce beklemeye başladı. Semtte inņal yaratan olayın ardından, buharlaşan paranın önemli bir kısmının İsmailağa Cemaati’ne bağlı vakıflara ait olduğu öne sürüldü. Cemaatin derneklerinin çatı kuruluşu olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) ve Erenler Vakfı gibi büyük yapıların kasalarındaki emanetleri Mehmet Y.’ye teslim ettiği iddia edildi.





CEMAAT PARASIZ KALDI, FAİZ HAMLESİ TEPKİ TOPLADI



Cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatı sonrası bağışların azalması ve medreselerdeki işten çıkarmalarla ekonomik sıkıntı yaşayan cemaat içindeki krizin, bu olayla derinleştiği belirtildi.



Öte yandan altınların kuyumcuya 'işletilmesi' karşılığında yüzde 10'luk kar payı ile verildiği ortaya çıktı. Bu durum cemaat içinde "Faiz haramken biz nasıl altınlar üzerinden para topladık" tepkilerine neden oldu.





KABİRLİ GÖNDERME



İsmailağa Cemaati’nden ihraç edilen Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet), sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cemaat yönetimini hedef aldı: “500 kilo altının buharlaştığı Altıneller Kuyumcusu’nda İsmailağa’ya bağlı İDDEF’in ve Mahmut Eren’e bağlı Erenler Vakfı’nın kaç kilo altını kayboldu ve bu altınlar kimin altınıydı? Kabirden keramete inanmayanlar, kabirden çarpılmayı gördüler.”





İDDEF'TEN YALANLAMA



İDDEF, bir açıklamayla iddiaları yalanladı. Kamu yararına çalışan bir dernek olarak İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nce düzenli denetlendiklerini belirten İDDEF, “Adı geçen kuyumcuya veya herhangi bir üçüncü kişiye verilmiş altınımız yok” dedi.