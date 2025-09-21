19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonun etkisiyle Türkiye, ‘sıcak para’yı cezbetmekte bile zorlandı, finansman ihtiyacı rekor borçlanmayla karşılandı. Yüksek faizlerin etkisiyle 2024’te 31 milyar dolara dayanan sıcak para girişi, bu yıl 5.1 milyar dolarda kaldı.

BORÇLANMA ARTTI

Merkez Bankası’nın açıkladığı ödemeler dengesi verileri üzerinden sermaye hareketlerini kendi blog sitesinde inceleyen Ekonomist Zafer Yükseler, nisan ayında 19.2 milyar dolarlık sıcak para çıkışı yaşandığını hatırlattı. Yükseler, haziran ayında 1.4 milyar dolarlık, temmuzda ise 5.4 milyar dolarlık sıcak para girişi yaşandığını hesapladıktan sonra “Böylece 2024 Ocak-Temmuz döneminde 30.9 milyar dolar olan sıcak para girişi, 2025 yılında 5.1 milyar dolar olarak gerçekleşti” ifadesini kullandı. Yani, TL faizi yatırımcıyı çekmede geçen yılın sadece yüzde 16.5’i kadar etkili olabildi.

Yükseler’in yaptığı hesaplamaya göre yurt dışı yerleşikler, borsadaki varlıklarını 1.4 milyar dolar, mevduatlarını 10.9 milyar dolar, borçlanma senetlerini 2.2 milyar dolar artırırken, 7 aylık dönemde kaynağı belirsiz para olarak adlandırılan net hata noksan kaleminden de 4.9 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Sıcak paradan gelen sermaye iktidarın beklentilerini karşılamazken, finansman ihtiyacı borçlanmayla sağlandı.

Yükseler, geçen yılın ocak-temmuz döneminde 37.8 milyar dolar olan finansman ihtiyacının bu yıl 47.1 milyar dolara yükseldiği bilgisini verdi. Geçen yılın ilk 7 ayında 6.9 milyar dolar olan borçlanma ve diğer kategorisinin büyüklüğü, bu yılın ayını döneminde 42 milyar 77 milyon dolara yükseldi.

Nisanda sıcak paradan 19.2 milyar dolar çıktı

2025 Temmuz Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Raporu, mart ayı sonundaki siyasi operasyonların etkisi nisan ayında belirginleştiğini göterdi. Nisanda yurt dışı yerleşiklerin borçlanma senedi varlıkları 7.3 milyar dolar, bankaların kısa vadeli kredi kullanımları ise 12.1 milyar dolar azaldı ve sıcak paradan toplam 19.2 milyar dolar çıkış yaşandı. Mayıs ayında 5.1 milyar dolar, haziran ayında 1.4 milyar dolar sıcak para girişi, temmuz ayında 5.4 milyar dolara yükseldi.