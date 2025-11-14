Borsada işlem gören 210 şirket zarar ederken, yüksek kredi faizleri sayesinde bankaların kârı yıllık bazda yüzde 62 büyüyerek 97 milyar lirayı aştı. Merkez Bankası politika faizini bu yıl yüzde 50’den yüzde 39.5’e kadar düşürmesine rağmen siyasi belirsizliğin ortasında kalan bankalar, ticari kredi faizlerini aynı oranda düşürmedi. 2024 sonunda yüzde 59.63 olan ortalama ticari kredi faizi, 31 Ekim’de ancak yüzde 53.62’ye indi. Faizler yavaş inerken, komisyon gibi ek gelir kaynaklarının hızlı büyümesiyle bankaların kârı 100 milyar liraya dayandı.

GIDA KÜÇÜLDÜ

Borsada, temmuz-eylül dönemini kapsayan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilanço açıklama dönemi sona erdi. Veri analiz platformu Matriks Haber’in yaptığı derlemeye göre bankalardaki kâr artışı, resmi enflasyonu neredeyse ikiye katladı. Bankacılık sektöründeki net kâr çeyreklik bazda yüzde 11, yıllık bazda ise yüzde 62 büyüyerek 97.3 milyar lirayı aştı.

Finans dışı kesimdeki yıllık kâr artışı ise yüzde 30’da kalarak 222.9 milyar lira oldu. Sigortacılık sektöründeki net kâr büyümesi yüzde 61 olurken, sınaide ise net kâr yıllık bazda yüzde 27 arttı. Gıda sektörü ise yıllık bazda yüzde 8 küçülerek 14 milyar liralık net kâr açıkladı.

360 MİLYAR TL KÂR

Analist Yunus Kaya, yılın üçüncü çeyreğinde borsadaki 544 şirketin 334’ü net kâr açıklarken, 210 firmanın ise zarar ettiğini vurguladı. Böylece şirketlerin yüzde 39’u zarar etti. Bilançoları “Borsadaki şirketler için en kötüsü geride kaldı” ifadesiyle yorumlayan Kaya, “360 milyar TL’ye ulaşan net kâr, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 45’lik artışı temsil ediyor” diye konuştu.

Finansman baskısı sürüyor

Yılın üçüncü çeyreğinde en yüksek net kâr açıklayan şirketlerin başında bankalar gelirken, en yüksek zararlar ise dayanıklı tüketim malları ve enerji alanında faaliyet gösteren bazı firmalarda görüldü. Bilançoları değerlendiren İntegral Yatırım, “Finansal sonuçların diğer çeyreklerden çok da farklı ayrıştığını söylemek zor. Genel olarak finansman gider baskısı devam etti. Enflasyon muhasebesi uyumu bazı şirketlerde daha fazla hissedildi” dedi. Raporda, “Borsada hikaye eksikliği devam ediyor” denildi.