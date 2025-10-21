Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), gelirinin büyük bölümünü vatandaştan aldığı vergilerden sağlıyor. Halktan topladığı parayı geçen yıl faize yatırıp 1.2 milyar lira gelir elde eden TRT, Çankaya Oran’daki kampüsüne cami yaptırıyor.

MÜZE VE KAFE DE OLACAK

Kampüsün çevresinde biri 300 metre uzaklıkta 5 cami var. Buna rağmen 14 bin 500 metrekare arsa üzerine, 885 metrekare oturma alanlı cami inşa ediliyor. Dışarıdan bakıldığında Genel Müdürlük binası yerine cami görülüyor. Alanda müze ve kitap kafe de olacak.