Faize odaklı ekonomi politikaları işsizlik üretiyor. Bütçeden trilyonlarca liralık kaynak faize akarken yatırımların beklenen hızda artmamasıyla 4 ayda 574 bin kişi daha işsizler ordusuna katıldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV), ‘Kasım 2025 İstihdam İzleme Bülteni’ne göre kasım ayında sosyal güvenlik destek primi (ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı, bir önceki aya göre 79 bin 782 kişi azalarak 25 milyon 936 bine geriledi.

39 SEKTÖRDE ALARM

Böylece son dört ayda işini kaybedenlerin sayısı 574 bine çıktı. Bu rakam, işgücüne katılımın yüksek olduğu Türkiye’de işsizler ordusunun büyüdüğünü, kayıtlı istihdamda alarm veren bir gerileme yaşandığını ortaya koydu. Sigortalı ücretli çalışan grubunda istihdam yıllık bazda 356 bin 594 kişi artsa da aylık

bazda 125 bin 216 kişi geriledi. Bu dönemde istihdamdaki çiftçi sayısı 250 bin 713 kişi arttı, esnaf sayısı 83 bin 594 kişi azaldı. Aylık bazda ise esnaf sayısı 7 bin 585 arttı, çiftçi sayısı 26 bin 245 düştü. Son bir yılda kamu çalışanı sayısı ise 14 bin 215 kişi arttı.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı 88 alt sektörün 39’unda düştü. En fazla istihdam kaybı 86 bin 513 kişiyle giyim imalatında yaşandı. Bu sektörü 42 bin 632 kişi azalışla tekstil imalatı izledi.

Büro personelindeki kayıp da 16 bin 384 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Oransal olarak en hızlı gerileme ise yüzde 35.1 ile bilgi hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Buna karşılık son dönemde hareketlenen inşaat sektöründe 138 bin 887 kişilik istihdam artışı oldu. İstihdam, perakende sektöründe 127 bin 516, eğitimde 63 bin 782 ve yiyecek-içecek sektöründe 60 bin 469 kişi arttı.

İstanbul’da pahalılık var, istihdam yok

Hayat pahalılığının en yüksek olduğu şehirlerden İstanbul’da istihdam geriliyor. Yaklaşık 19 milyon sigortalının yüzde 26.6’sı İstanbul’da, yüzde 8’i Ankara’da, yüzde 6’sı İzmir’de, yüzde 4.5’i Bursa’da ve yüzde 4.2’si de Antalya’da çalışıyor. Son bir yılda en fazla istihdam kaybı 28 bin 721 kişiyle İstanbul’da yaşandı. Çalışan sayısındaki en yüksek artış ise 84 bin 268 kişiyle Ankara’da oluştu. Ankara’yı 57 bin 292 artışla Hatay, 26 bin 673 artışla Malatya ve 25 bin 134 artışla Kahramanmaraş izledi.