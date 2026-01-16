Belce Örü Erçin

2026 yılı bütçe gelirlerinin ise yaklaşık 16.1 trilyon TL olacağı öngörülüyor. Bu da devletin 2026’da günde ortalama 44 milyar TL harcaması anlamına geliyor. Bütçe gelirinin 13.8 trilyon TL’si vergi gelirlerinden oluşacak. 2026’da faiz için ayrılan kaynak ise 2.7 trilyon TL oldu. Bu tutar, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artışa denk geliyor.

3.5 TRİLYONLUK VAZGEÇİŞ

Meclis’e sunulan 2026 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi’nde sermayeden tahsil etmesi gereken 3 trilyon 597 milyar TL vergiden vazgeçildi. 2026’da Diyanet’e ise 174 milyar 389 milyon lira ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bütçesi için 2026 yılında 21 milyar 287 milyon TL, İletişim Başkanlığı için ise 7 milyar 564 milyon TL ödenek öngörüldü.