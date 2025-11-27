Hazineyi, bölgede özel mülk sahibinden izin alarak arama yapan metal dedektörü uzmanları John Crowe ve David O’Hare ortaya çıkardı. Hazine niteliğindeki bu sikkelerin, Vikinglerin son dönem ekonomik yapısı ve deniz ticaretinin rotaları konusunda yeni veriler sağladığı ifade edildi.

Viking paralarının değerlendirilmesi, New Hampshire merkezli bağımsız nümizmatist Dr. Kristin Bornholdt Collins tarafından gerçekleştirildi. Collins’in hazırladığı son katalogda Man Adası’nda bulunan sikkelerin detayları yer aldı ve araştırmaların, Viking ekonomisinin geç evrelerine ışık tuttuğu açıklandı.

VİKİNG PARALARININ KÖKENİ

Bulunan hazine arasında, çoğunluğu İngiltere’de Edward adına basılan sikkeler yer alıyor. Aethelred II ve Cnut dönemlerine ait sikkelerin yanı sıra Dublin’de Sihtric Silkbeard için basıldığı belirlenen İrlanda örnekleri de bulundu. New York ve Londra gibi önemli İngiliz darphanelerinin baskılarıyla Dublin örneklerinin aynı koleksiyonda yer alması, İrlanda Denizi üzerindeki yoğun ticaret yollarına işaret ediyor. Dr. Collins, “Bu kadar yakın tarihlere ait karşılaştırılabilir materyali bir arada görmek oldukça sıra dışı” dedi.

Man Adası’nda kilometre başına düşen Viking Çağı gümüşü miktarının İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler’den daha fazla olduğu, bu yoğunluğun küçük keşiflerin bile bölge tarihine büyük katkı sunduğunu gösterdiği belirtildi.

MAN ADASI'NDAKİ VİKİNG HAZİNESİ

Ada, İrlanda Denizi’nin ortasında yer alması nedeniyle İngiltere, İrlanda ve İskoçya arasında stratejik bir geçiş noktası konumunda bulunuyor. Bu da Viking döneminde adayı önemli bir ticaret merkezi haline getirdi. Kirk Michael ve Glenfaba’daki önceki keşiflerle birlikte değerlendirildiğinde, bölgenin 19. yüzyıldan çok daha önce yoğun birikimlere sahne olduğu ortaya çıkıyor.

HAZİNEYİ BULANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Man Adası yasalarına göre bulunan arkeolojik eserlerin yetkililere bildirilmesi zorunlu. Hazine Yasası kapsamında yapılan inceleme sonucunda bu sikkeler resmi olarak “Hazine” olarak ilan edildi. Paha biçilemeyen hazineyi bulanlar ve arazi sahipleri, değerlendirmelerin ardından adil bir şekilde ödüllendirilebilecek. Paralar müzelere devredilerek kamu koleksiyonuna katılacak.

Değerleme sürecinde, yalnızca gümüşün piyasa değeri değil, aynı zamanda hazinenin kültürel ve tarihsel önemi de dikkate alınıyor. Kayıt altına alınan bulguların net geçmişe sahip olması, bilimsel araştırmalarda güvenilir veri sağlaması açısından kritik görülüyor.