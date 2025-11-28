1900’lü yıllarda Balkanlar’dan Sakarya’ya göç eden Boşnak ve Makedon ailelerin bayat ekmekleri değerlendirmek için geliştirdiği ıslama köfte, bugün hem Türkiye’nin tescilli lezzetleri arasına girdi hem de dünya mutfağında yer buldu. Göç döneminin ekonomik şartlarında ortaya çıkan bu tarif, zamanla Sakarya'nın en bilinen yemeği haline geldi.

ISLAMA KÖFTEYİ FARKLI KILAN UNSURLAR VAR

Islama köfteyi özel kılan en önemli unsur, dana etiyle hazırlanan et suyunda ıslatılan ekmeklerin ızgarada hafifçe kızartılarak köfteyle birlikte servis edilmesi. Bu yöntem, yemeğe hem aromatik hem de kendine özgü bir doku kazandırıyor. Köftenin sade baharat karışımı, kullanılan etin kalitesi ve Sakarya’ya özgü pişirme tekniği de lezzeti farklı kılan diğer özellikler arasında yer alıyor.

DÜNYANIN EN İYİ YEMKLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Yöre halkı tarafından uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu yemek, bugün hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin Sakarya’da en çok tercih ettiği tatlardan biri. Islama köfte, bu özellikleriyle birlikte dünyaca ünlü bir gastronomi rehberinin oluşturduğu “Dünyanın En İyi 100 Yemeği” listesinde 59’uncu sıraya yerleşerek dikkat çeken bir başarı elde etti.