Ezel, Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle ünlenen 41 yaşındaki güzel oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda “Fakir karakteri oynamaya tipim müsait değil” sözleriyle gündem olmuştu.



Uzun süredir projelerden uzak duran İşçil, şimdilerde lüks alışkanlıklarını geride bırakmaya başladı. Birkaç ay önce Bebek'te muhabirlere açıklamada bulunan İşçil, muhabirlerin soruları üzerine uzun zamandır bir projede yer almadığını, bu nedenle aşın harcama yapmaktan ve lüks tüketimden kaçındığını söylemişti.

UCUZLUK MARKETİNDEN ALIŞVERİŞ YAPTI, HALK OTOBÜSÜNE BİNDİ

Ünlü oyuncu, düzenli olarak yürüdüğü Bebek sahilinde yeniden gazetecilerin kadrajına girdi. Yürüyüşüne mola vererek uygun fiyatlı bir zincir marketten alışveriş yapan İşçil, daha sonra otobüs durağına yürüyerek halk otobüsüne bindi.