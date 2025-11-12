Sosyal medya fenomeni Yasemin Arı, Instagram hesabından paylaştığı videoda söylediği sözlerle tartışma yarattı. Pahalı parfüm markalarını savunan Arı, muadil ürün kullananlara yönelik ifadeleri nedeniyle tepkilerin hedefi oldu.

Videoda Arı, “Biz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için bunlara 25-30 bin TL veriyoruz. Bizim bunları kullanmamızın sebebi fakirlerle aynı kokmamak. Business uçmamızın sebebi de fakirlerle yan yana oturmamak” ifadelerini kullandı. Fenomenin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

30 BİN LİRA İÇİN BİLGİ YARIŞMASINA KATILMIŞ

Tepkilerin odağındaki isim istediği her şeyi yapabildiğini söyleyerek "en özel üç fakire" üç muadil parfüm göndereceğini söyledi.

Öte yandan, Yasemin Arı’nın geçmişte 30 bin lira kazanmayı hedefleyerek “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.