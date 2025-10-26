Türkiye'nin 'maaşlılarının' alım gücü erirken, sofraların ana yemeği makarna oldu. Türkiye'de kişi başı makarna tüketimi son 10 yılda yüzde 65 arttı.

Ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı en çok mutfakları vurdu. Gelirlerin erimesiyle birlikte vatandaş artık en ucuz karın doyurma yoluna yöneldi. Raflardaki fiyat farkı tüketim alışkanlıklarını da kökten değiştirdi. Et azaldı, makarna temel besin haline geldi...

SOFRALARDA ETİN ESAMESİ OKUNMUYOR

2013 yılında kişi başı makarna tüketimi 4,4 kilogram iken, 2023'te bu rakam 7,3 kilograma çıktı. Yani son 10 yılda makarna tüketimi yüzde 65 arttı.

Gelir düşerken kırmızı et lüks hale geldi... OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ortalamasına göre kişi başı yıllık kırmızı et tüketimi 34,8 kilogram. Avrupa ülkelerinde bu miktar 34,5 kilogram iken, Türkiye'de yalnızca 16,6 kilogram seviyesinde. Yani sofralarımızda Avrupa'nın yarısından daha az et görüyoruz... Azalan et ve diğer kalemlerin yerini ise 'ucuz bir karın doyurucu' olması sebebiyle makarna alıyor...