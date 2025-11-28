Olay, 24 Kasım Pazartesi sabahı Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda yaşandı.

(Pendik Yenişehir Mahalle Muhtarı Aysun Güler)

İddiaya göre belge talebiyle muhtarlığa gelen kadın, muhtarın sistemden yaptığı kontrolde sigortalı görünmesi nedeniyle olumsuz yanıt aldı.

Bunun üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhtarın da karşılık vermesiyle taraflar bir süre birbirini darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle sona erdirilen kavganın ardından, iki tarafın da birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine muhtarlığa polis ekipleri sevk edilirken, olay anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.