İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fal, astroloji, medyumluk ve yıldız haritası gibi alanlarda hizmet veren mobil uygulamalarla ilgili soruşturmasını tamamladı.

Faladdin ve Binnaz Abla uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı tespitlere yer verildi. İddianamede, Taşdelen’in falcılık ve gaipten haber verme amacıyla bilişim sistemleri kurduğu, bu faaliyetlerin sistematik hale getirildiği ve elde edilen gelirlerin “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan Reklam Yasağı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 9 Ocak 2024’te Arteria Yazılım AŞ’ye ceza vermişti. Faladdin uygulamasında fal tanıtımı ve iki internet sitesinde medyumluk tanıtımı yapıldığı gerekçesiyle reklamların durdurulması kararı alınmıştı.

MASAK Raporu: Gelirler Kripto Hesaplara Aktarıldı

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Arteria Teknoloji AŞ’ye gelen kazançların suç geliri olduğu tespit edildi. Bu paraların hem yurtdışındaki banka hesaplarına hem de Taşdelen’in üç ayrı kripto varlık hesabına aktarıldığı belirlendi. Raporda ayrıca 2024–2025 yıllarında işlem hacminin olağanüstü yüksek olduğu, özellikle nakit çekimlerin dikkat çekici seviyelere ulaştığı ifade edildi.

Mal Varlığı ve Şirket Faaliyetleri İnceleme Altında

Raporda Taşdelen’in SGK kayıtlarının düşük primlerle sınırlı olduğu, buna karşın beş kara ve iki deniz taşıtı bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca üç şirkette aktif ortaklığı, dört şirkette yöneticilik kaydı olduğu, ancak herhangi bir gayrimenkule sahip olmadığı belirtildi.

“Şirket Suç Geliri İçin Kullanıldı”

İddianamede, Taşdelen’in ortağı olduğu Arteria Teknoloji AŞ’nin yasal faaliyet görüntüsü altında suç geliri elde etmek amacıyla kullanıldığı, elde edilen gelirlerin vergilendirilerek meşru kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı vurgulandı. Ayrıca yurtdışına yapılan para transferleriyle suç gelirinin ülkeden çıkarıldığı kaydedildi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında, “Faladdin” ve “Binnaz” isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen hakkında, suç gelirlerini yurt dışına çıkardığı gerekçesiyle “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, Taşdelen’in ortağı olduğu Arteria Teknoloji A.Ş. aracılığıyla elde edilen gelirlerin, falcılık eylemleri ve yasak cihaz kullanımı neticesinde sağlanan suç gelirleri olduğu vurgulandı. Gelirlerin şirkete ait hesaplardan yurtdışına transfer edildiği ve suç gelirlerinin meşru kazanç gibi gösterilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Savcılık, Sertaç Taşdelen’in ayrıca 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.