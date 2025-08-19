Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran iddialarla ilgili kısa sürede açıklama gelmiş ve Gökhan Özoğuz, ''Yeni film projemiz var ormantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?'' yanıtını vererek iddiaları yalanlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Londra'da görüntülenen ikili için aşk iddiaları yeniden alevlenmişti.

Bu kez Farah Zeynep Abdullah, doğum günü için Athena Gökhan ile bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Yorumlarda, "aşkını ilan etti", "hayırlı olsun" sözleri dikkat çekti.