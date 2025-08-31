Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz Otoparka Masa Kurdurdu! Gerçek Ortaya Çıktı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bir süredir aşk iddialarıyla gündemde. Son olarak Fenerbahçe’de gittikleri restoranda otoparkta yemek yerken görüntülenmeleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Otoparkta Yemek!

Gazeteci Müge Dağıstanlı, çiftin restoranda yer bulamayınca ilginç bir yöntem seçtiğini yazdı:

“Kimseye yakalanmamak için restoranın otoparkına masa kurdurup yemek yediler. Ancak görüntülenmekten kaçamadılar.”

Farah Zeynep Abdullah’tan Açıklama

Haberin ardından Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada gerçeği açıkladı:

“Mekanda yer yoktu” diyerek iddialara esprili bir yanıt verdi. Ardından Instagram’da “Romantik kaçamak” paylaşımıyla otopark masasını ti’ye aldı.

Aşk İddiaları Güçleniyor

Geçtiğimiz günlerde birlikte poz veren ikili, bu görüntüyle “aşk yaşıyorlar” söylentilerini daha da artırdı. Abdullah’ın paylaşımlarında, Özoğuz’a takılması ise dikkat çekti.