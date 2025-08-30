Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 2012'de Melis Ülken ile nikâh masasına oturdu. İkilinin üç evladı oldu. 13 yıllık evli olan Özoğuz ile Ülken, ocak ayında sessiz sedasız boşandı.

Ayrılığın ardından soluğu Londra'da alan Gökhan Özoğuz hakkında aşk iddiası ortaya atıldı. Özoğuz'un orada oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Hatta çiftin beraber yaşamaya karar verdiği iddia edildi.

İkili bu iddiaları yalanladı. Havaalanı ve Athena konserlerinde sıkça yan yana görülmelerine rağmen de sadece yakın arkadaş olduklarını vurguladılar.

Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz önceki akşam yine görüntülendi. Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ikili bu kez Fenerbahçe'de gittikleri restoranda kimseye yakalanmamak için ilginç bir yöntem denedi.

RESTORANIN OTOPARKINA MASA KURDULAR

Restoranın otoparkına masa kurdurdular ve baş başa yemek yediler ama tüm çabalarına rağmen objektiflerden kaçamadılar.

İkilinin bu yöntemi sosyal medyada gündem oldu.