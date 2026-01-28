Pankreas kanseri, hızlı şekilde tedavi direnci geliştirmesi nedeniyle en kötü prognoza sahip kanser türleri arasında yer alıyor. Bu nedenle hastalığa yönelik yeni ve etkili tedavi stratejileri geliştirilmesi büyük önem taşıyor. CNIO’dan yapılan açıklamada, elde edilen sonuçların pankreatik duktal adenokarsinom hastalarının sağkalımını artırabilecek yeni kombinasyon tedavilerinin tasarlanmasının önünü açtığı belirtildi. Araştırmacılar ayrıca bu bulguların yeni klinik deneylerin geliştirilmesi için bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

Bilimsel dergi PNAS’ta yayımlanan çalışmaya göre, KRAS onkogeninin moleküler yolaklarındaki üç kritik noktanın aynı anda hedeflenmesi uzun süreli tümör gerilemesi sağladı. Araştırmacılar, kanserde sık görülen tedavi direncinin, onkogenin yalnızca tek bir noktadan bloke edilmesi durumunda ortaya çıktığını vurgularken, bu direncin çoklu hedefleme stratejisiyle aşılabildiğini ortaya koydu.

Tedavi yaklaşımında, akciğer kanseri için hâlihazırda onaylı bir ilaç olan deneysel bir KRAS inhibitörü ile bir protein parçalayıcı bir arada kullanıldı. Bu kombinasyon, üç farklı hayvan modelinde denendi ve belirgin yan etkiler görülmeksizin tümörlerin tamamen ortadan kaybolduğu gözlemlendi. Elde edilen sonuçlar, yöntemin hem etkili hem de tolere edilebilir olabileceğine işaret ediyor.

Bununla birlikte araştırmacılar temkinli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Henüz üçlü tedaviyle klinik deneyler yürütme aşamasında olmadıklarını belirten ekip, bu kombinasyonun hastalar için optimize edilmesinin karmaşık bir süreç olacağını ifade etti. Yine de bulguların, gelecekte yürütülecek klinik çalışmaların yönünü belirleyecek nitelikte olduğu vurgulanıyor.

Pankreas kanseri, İspanya’da her yıl 10 bin 300’den fazla yeni vakayla teşhis ediliyor ve beş yıllık sağkalım oranı yüzde 10’un altında seyrediyor. Bu tablo, yeni tedavi yaklaşımlarına duyulan ihtiyacı ortaya koyarken, CNIO’nun çalışması kanserle mücadelede potansiyel bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.