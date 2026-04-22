Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte üreme ve barınma arayışına giren kemirgenler, özellikle bodrum, garaj ve çatı katı gibi alanları hedef alıyor. Uzmanlar, farelerin koku alma duyularının oldukça hassas olduğunu ve mutfaklarda bulunan keskin kokulu malzemelerin bu canlıları uzaklaştırmada caydırıcı bir rol oynadığını saptadı.

SARIMSAKTAKİ KÜKÜRT BİLEŞENLERİ CAYDIRICI OLUYOR

Ev geliştirme uzmanı Glen Peskett, sarımsağın içerdiği kükürt bileşiklerinin kemirgenler için tahriş edici bir etkisi olduğunu açıkladı. Yönlerini bulmak ve gıdaya ulaşmak için koku duyularına güvenen farelerin, sarımsağın keskin kokusuyla karşılaştıkları alanlardan uzak durdukları gözlemlendi. Bu yöntemin uygulanması için bina girişleri, havalandırma delikleri ve duvar çatlakları gibi potansiyel geçiş noktalarına birkaç diş sarımsak bırakılmasının yeterli olduğu belirtildi.

Araştırmalar, sarımsağın yanı sıra acı biber ve elma sirkesi gibi yoğun kokuya sahip maddelerin de kemirgenler üzerinde benzer bir etki yarattığını ortaya koydu. Yoğun kokuların kemirgenlerin duyusal algılarını bozarak binaya giriş yapmalarını engellediği tescillendi. Ancak uzmanlar, kokuya dayalı bu yöntemlerin yardımcı birer önlem olduğunu hatırlattı.

HİJYEN KURALLARI KRİTİK ÖNEMDE

Kemirgen sorununu kökten çözmek için yapısal önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Bina dış cephesindeki çatlakların onarılması, kapı altı boşluklarının kapatılması ve havalandırma deliklerinin korunması birincil öncelik olarak açıklandı. Ayrıca, yiyecek atıklarının kapalı kutularda muhafaza edilmesi ve garaj gibi alanlardaki düzensizliğin ortadan kaldırılmasının, farelerin yuva yapma olasılığını minimize ettiği kaydedildi.