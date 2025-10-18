Ali Can POLAT

Ekonomik kriz derinleşirken gelir uçurumu da her geçen gün büyüyor. Derin Yoksulluk Ağı’nın son çalışması bu uçurumun dibindeki yoksulların yaşadıklarını gözler önüne serdi. İstanbul’daki 108 yoksul aile ile yapılan çalışmaya göre, bu ailelerden 97’si gıda güvencesizliği yaşarken 84’ü ödenemeyen kiralar sebebiyle her an evsiz kalma korkusu yaşıyor. Faturalarını bile ödeyemeyen ailelerle yaptıkları görüşmeleri aktaran Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, “Elektrik kesilince 8 gün boyunca sıcak yemek yapamayan, fare çıkmasın diye çocuğunun başında nöbet tutup uyumayan aileler var, İstanbul’da farelerle yaşayan insanlar var” dedi.

Derin Yoksulluk Ağı, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü vesilesiyle bir basın açıklaması yaptı. Birleşmiş Milletler’in yoksullukla mücadelede 2030 hedeflerinin çok gerisinde olduğu belirtilen toplantıda dünyada 750 milyonu aşkın kişi açlık, 808 milyon kişinin

ise yoksulluk yaşadığı vurgulandı.

YOKSULLUK VE EĞİTİM

Toplantıda dünya ve Türkiye geneli verilerin yanı sıra Derin Yoksulluk Ağı’nın İstanbul’da yaşayan 108 yoksul aile ile yaptığı çalışmanın sonuçlarına da yer verildi. Bu sonuçlar yaşanan yoksulluğun boyutlarını gözler önüne serdi. Çalışmaya göre 108 haneden 22 çocuk yoksulluk sebebiyle örgün eğitimi bıraktı. Bunun yanı sıra sıkça devamsızlık yapan, annesi çalıştığı için evde kardeşine bakan, yemek yapan, ısınmak için odun toplayan onlarca çocuk var. En büyük sorun ise okula beslenme götürememekten kaynaklanıyor.

108 haneden 91’i okula öğün göndermekte zorlanıyor. 93 hane çocukların okul masraflarını karşılamakta zorlanırken, 71 hane son iki yılda en az bir kez elektrik, su veya doğalgaz kesintisi yaşadı, 84 hane kirasını ödemekte güçlük çektiği için evsizlik korkusu yaşıyor, 51 hane kirasını ödeyemediği için birden fazla ev değiştirmiş, 93 hane ilaç ve sağlık giderlerini karşılamakta zorluk çekiyor, 97 hane birden fazla temel ihtiyaca erişmekte zorluk çekiyor.

‘25 gün mum ışığında yaşadım’

Basın açıklamasında çalışma sırasında görüşülen ailelerin anlattıklarına yer verildi. İstanbul’da yaşan bir kadın yaşadığı yoksulluğu şöyle özetledi: “Elektriğimi kestiler ve 25 gün mumla kaldım, suyumu kestiler, 20 gün susuz kaldım. Doğalgaz kesildi, 5 yıl oldu, icralık oldum. Avukatlar beni arıyor, ‘cezaevinde yatacaksın’ diyorlar. Soba yakıyorum, yollardan odun topluyorum ısınmak için… Piknik tüpü kullanıyorum; iki gün bile gitmiyor; 270 TL oldu. Şaşırdım ben, ne yapacağımı bilmiyorum. Kan kanseriyim, hastayım, merdiven temizliğine gidiyorum.”

‘Zenginler gibi muz yiyorum’

Devletin çocuklar için yaptığı sosyal yardımların kira, fatura ve diğer ihtiyaçlar için harcandığına dikkat çeken Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesinin önemine vurgu yaptı. Foggo, yemek ulaştırdıkları çocuklardan birinin şu sözlerini aktardı: “Artık ben de zengin çocuklar gibi muz, mandalina yiyorum okulda.” Foggo, “Bu cümle 8 yaşındaki çocuğun yaşadığı travmanın ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Ve aslında bize diyor ki: yoksulluk eşitsizliktir ve bu eşitsizlik benim 8 yaşındaki ruhumda iyileşmeyecek bir yara bıraktı” diye konuştu.

Rehin kimlikle ilaç alıyorlar

Yoksulluk yaşayan ailelerin sağlık hizmetlerine de ulaşamadığı vurgulanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “108 haneden 66’sı ilaç alabilmek için borçlandığını, 27’si ise parası olmadığı için ilacı eczanede kimlik bırakarak aldığını ve daha sonra borç alarak ödemesini gerçekleştirdiğini belirtti.”

CHP’li kadınlar, boş tencere eylemi yaptı

‘Yoksulluk kader değil AKP iktidarının tercihi’

Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde CHP Kadın Kolları, ülke genelinde meydanlara indi ve ‘boş tencere yüzyılı’ eylemine imza attı. Kadınlar, adaletsiz gelir dağılımı protesto etti. CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, “Bu ülkede kadınlar, her gün biraz daha yoksullaştırılırken, iktidar, mutfağın sesini duymamakta ısrar ediyor. Ama biz susmuyoruz. Yoksulluğa boyun eğmeyeceğiz, bu düzeni değiştireceğiz” dedi.

İzmir’deki eylemde de kadınlar, ‘Boş tencere kaynamaz bu düzeni kadın yıkmazsa hiç yıkılmaz,’ yazılı pankartı taşıdı ve ‘Emek var ekmek yok’, ‘Sarayda lüks sofrada yokluk’ sloganları atarak yürüyüş düzenledi. İktidarın ‘Türkiye yüzyılı’ betimlemesini eleştiren CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, “Bu ülkede artık yoksulluk sadece cebimizde değil, umutlarımızda. Bu tablo bir kader değil, 23 yıldır iktidarda olan AKP’nin iflas etmiş düzeninin sonucu. Bu bir ekonomik kriz değil; iktidarın planlı tercihinin sonucu” diye konuştu. Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ise “Yoksulluğu bitirmek yerine, yönetmeyi seçtiler” dedi. (ANKA)