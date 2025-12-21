İspanya’nın Málaga kentinden, Londra'nın Gatwick havalimanına uçan easyJet seferinde, tekerlekli sandalyeyle getirilen 89 yaşındaki bir kadın tüm yolcuların dikkatini çekti.

Tanıklar kadının beş yakını tarafından uçağa alındığını söyledi. Aile üyelerinin, uçak "personeline kadının hasta olduğunu ve uyuyakaldığını anlattığı" iddia edildi.

Ancak durum, basit bir uykudan çok farklıydı. İddiaya göre kadının, uçağa bindirildiğinde "ölü gibi uyuyor" görünümü vermesinin sebebi, zaten ölmüş olmasıydı. Kadının cesedi, uçak yolcusu oldu.

Uçak pist başına doğru ilerlerken kabin ekibinin durumdan şüphelendiği ve kalkıştan hemen önce kadının hayatını kaybettiğinin anlaşıldı. Uçak geri döndü. Sefer yaklaşık 12 saat gecikti.

'BİZ DOKTORUZ' DİYEREK CESEDİ UÇAĞA ALDILAR

Yolcular, kadının tekerlekli sandalye üzerindeki cenazesinin "arka taraftaki koltuklara kadar itildiğini ve yakınlarının yardımıyla koltuğa oturtulduğunu" anlattı.

Bazıları görgü tanıkları, havalimanı personelinin kadının halini sorguladığını ve aileden “sadece yorgun” yanıtını aldığını öne sürdü.

İddiaya göre bazı yakınları, "sorun yok, biz doktoruz" diyerek personeli ikna etti. Ancak uçak personelinin durumu anlamasıyla uçuş ertelendi. Kadının cenazesi uçaktan çıkarıldı.

YETKİLİLER DOĞRULADI

Olayın yaşandığı uçağın sahibi easyJet ise yolcuların iddialarına katılmadı. Şirket kadının uçağa binerken hayatta olduğunu ve uçuşa uygunluk belgesi bulunduğunu savundu.

Uçağa çağrılan kolluk güçleri ise çağrıldıklarını doğruladı. İspanyol yetkililer, “Dün sabah 11’den hemen sonra Málaga’dan Londra’ya kalkması gereken uçakta bulunan yaşlı İngiliz kadın uçakta öldü olarak kayda geçti” bilgisini paylaştı.

Havayolu şirketi easyJet sözcüsü de seferin acil tıbbi yardım ihtiyacı nedeniyle kalkış öncesi park yerine döndüğünü söyledi.

Açıklamada “Acil servisler uçağa geldi. Müşterimiz ne yazık ki hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınlarıyla birlikteyiz. Bu zor zamanda destek sağlıyoruz” dedi.

Açıklamanın devamında “Yolcu ve mürettebatın iyiliği en yüksek önceliğimizdir. Gecikme için anlayış gösteren yolculara teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.