Merhum iş insanı Mehmet Sabancı'nın oğlu, sosyetik DJ Faruk Sabancı bir yıldır oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşıyor. Evlenecekleri konuşulan çift geçen günlerde "Her şey yolunda. Evlilik için henüz çok erken" açıklamasında bulunmuştu.

Sevgilisiyle çıktığı İtalya tatilinden dönen Faruk Sabancı önceki gün Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu, yaptığı açıklamalarla sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.

Çağlayan'ın "Sıradan bir ailede doğmayı tercih eder miydiniz?" sorusuna Sabancı şu yanıtı verdi:

"Etmezdim. Çünkü bu şekilde doğdum bu şekilde yetiştim ve buna alışkın bir insan olduğum için keşke farklı olsaydı demiyorum. Çünkü buyum, genetiğim, kültürüm, eğitimim de bu."

Sosyetik ismin bu açıklaması çok konuşuldu.