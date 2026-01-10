Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın çeyrek final maçında, Fas ile Kamerun karşı karşıya geldi. Fas, 26. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ismael Saibari'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.
Fas'ta Fenerbahçe'de oynayan Youssef En-Nesyri ile Kamerun'da Başakşehir forması giyen Oliver Kemen, maça yedek kulübesinde başlarken En-Nesyri, 67. dakikada oyuna girdi. Fas, yarı finalde Cezayir-Nijerya eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.