Beşiktaş’ta Fas’tan yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktan uçakla Türkiye’ye gelen Cüneyt Ç. (52), gelişinden iki gün sonra mide ağrısı şikâyetiyle Fulya’daki özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan muayenenin ardından çekilen tomografide Cüneyt Ç.’nin mide ve bağırsaklarında yabancı maddeler tespit edildi. Bunun üzerine hastane durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

MİDESİNDEN ESRAR MACUNU ÇIKTI

Doktorların değerlendirmesi sonrası ameliyata alınan Cüneyt Ç.’nin mide ve bağırsaklarından kapsül halinde toplam 49 adet esrar macunu çıkarıldı. Kapsüllerin toplam ağırlığının 259,7 gram olduğu öğrenildi. Şüpheliye ait bir cep telefonu da inceleme yapılmak üzere polis ekiplerine teslim edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Cüneyt Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cüneyt Ç.’nin poliste daha önceden “kasten yaralama” ve “taksirle yaralama” suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.