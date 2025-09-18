Dominique, 28 Nisan’da başlayan bir haftalık Fas seyahati boyunca telefonunu hiç kullanmadığını öne sürdü. Ancak mobil servis sağlayıcısı Orange’a göre, telefon üzerinden gerçekleştirilen yoğun veri kullanımı faturanın bu denli kabarık olmasına neden oldu.

16 UYARI MESAJINI GÖRMEZDEN GELMİŞ

Daily Mail'in haberine göre; Orange, Dominique’in tatil öncesinde 5 GB’lık internet paketini artırdığını, ancak kısa sürede kotasının yüzde 80’ine ulaştığını ve bu noktada uyarı mesajlarının gönderildiğini belirtti. Şirkete göre, Dominique 2 Mayıs saat 18:14’te internet aşımı için onay verdi ve ardından tam 16 uyarı mesajı gönderildi.

Ancak Dominique bu iddiaları reddediyor. O saatte herhangi bir işlem yapmadığını söyleyen Fransız turist, yalnızca akşam saatlerinde 9 euroluk ek paket satın aldığını ve 2 bin 500 euroluk aşım mesajını fark ettiğini, ancak bu uyarıya önem vermediğini ifade etti.

'NET BİR AÇIKLAMA YAPILMADI'

Uyarı mesajlarının gece saatlerinde de devam ettiğini belirten Dominique, tatilde olduğu için duruma müdahale edemediğini söyledi. Eve döndüğünde Orange’ı defalarca aradığını, ancak farklı yanıtlar aldığını ve net bir açıklama yapılmadığını dile getirdi.

Haziran ayında gelen fatura ise şok etkisi yarattı. Belgelerde, yalnızca 2 Mayıs sabahı 03:39 ile 06:34 arasında Dominique’in dakikada 225 euroluk veri kullandığı belirtildi. Toplam borç ise vergi hariç 31 bin euro, vergiyle birlikte yaklaşık 37.737 euroyu buldu.

Orange, müşterinin açık şekilde bilgilendirildiğini ve kullanım onayının kendisi tarafından verildiğini savunurken, Dominique bu borcu ödemeye kesinlikle yanaşmıyor. Taraflar hâlâ çözüm arayışında.

Orange yetkilileri, “Borçlandırmaya yönelik hiçbir geçerli itiraz sunulmadı” diyerek faturanın geçerliliğini savunmaya devam ediyor.