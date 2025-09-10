İstanbul Beyoğlu’nda Faslı Jawhara Aboucheikh (20), erkek arkadaşı A.A.’nın yaşadığı rezidanstaki daireye gitti. Bir süre sonra genç kadın rahatsızlanınca A.A., binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının fenalaştığını söyleyip sağlık ekiplerine haber vermesini istedi, ardından binadan uzaklaştı.
ARKASINA BAKMADAN KAÇMIŞ
İhbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, Aboucheikh’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde kokain ele geçirildi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin olaydan sonra kaçtığını tespit etti.
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Bursa’ya gittiğini belirledi. Yıldırım ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanan A.A., ifadesinde uyuşturucu madde kullandıklarını, kız arkadaşının rahatsızlanması üzerine paniğe kapılarak kaçtığını söyledi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.