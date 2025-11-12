Geçici CEO Ken Cook, yaptığı açıklamada Wendy’s’in ABD’deki 6 bin 11 restoranının yüzde 4 ila 6’sının önümüzdeki yıl kapanacağını belirtti. Bu da en az 241 şubenin kapatılacağı anlamına geliyor.

Wendy's, geçmişte Türkiye'den çekilmişti, ancak son iki yılda dünya genelinde 500 yeni şube açarak büyümeye devam ediyor.

Şirketin son çeyrek verilerine göre, küresel satışlar yüzde 2,6, ABD satışları ise yüzde 4,7 oranında geriledi. Cook, müşteri trafiğindeki düşüşün satışları olumsuz etkilediğini, ancak sipariş başına harcama artışının bu düşüşü kısmen dengelediğini ifade etti.

“PROJECT FRESH” İLE YENİDEN TOPARLANMA PLANI

Wendy’s, şube sayısını artırmak yerine mevcut restoranlarının performansını güçlendirmeye odaklanıyor. Bu kapsamda başlatılan “Project Fresh” programı, müşteri deneyimini geliştirmeyi, operasyonları sadeleştirmeyi ve kârlılığı artırmayı amaçlıyor.

Şirket, ABD’deki işletmelerinde “anlamlı ilerleme” kaydedildiğini ancak genel tabloyu iyileştirmek için daha güçlü adımların atılması gerektiğini vurguladı.

TÜKETİCİLER TASARRUF MODUNA GEÇTİ

Uzmanlar, Wendy’s’in yaşadığı krizin yalnızca şirkete özgü olmadığını belirtiyor. Artan yaşam maliyetleri, Amerikalı tüketicilerin restoran harcamalarını kısmalarına neden oldu. Bu durum yalnızca Wendy’s’i değil, genel olarak tüm fast food sektörünü zorluyor.

Wendy’s’in restoran kapatma hamlesi, yalnızca şirketin değil tüm fast food zincirlerinin değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamak zorunda kaldığını gösteriyor. Uzmanlara göre sektörün geleceğinde daha verimli, dijital odaklı ve maliyet kontrollü bir model öne çıkacak.