ABD merkezli paketlenmiş et üreticisi Smithfield Foods, dünya çapında tanınan sosisli sandviç markası Nathan’s Famous’i 450 milyon dolarlık bir anlaşmayla bünyesine katacağını açıkladı. Şirket, markanın hisseleri için hisse başına 102 dolar ödeyecek. Haberin ardından Nathan’s Famous hisseleri yaklaşık yüzde 9 değer kazandı.

Hong Kong borsasında işlem gören WH Group’un çoğunluk hissesine sahip Smithfield Foods hisseleri ise yüzde 2 civarında artış gösterdi.

ÜRETİM VE MARKA ARTI TEK ÇATI ALTINDA

Smithfield Foods, daha önce Nathan’s Famous ürünlerini ABD ve Kanada’da üretme ve satma konusunda özel lisansa sahipti. Meksika’daki Sam’s Club mağazalarında da ürünler Smithfield aracılığıyla satışa sunuluyordu. Yeni satın almayla birlikte şirket, hem üretim hem de marka sahipliğini tek çatı altında toplamış olacak.

Smithfield CEO’su Shane Smith, bu hamleyi stratejik bir adım olarak değerlendirerek, “Nathan’s Famous’i portföyümüze katmak, en güçlü markalarımızı bir araya getirme hedefimizi güçlendiriyor” dedi.

1916'DAN BUGÜNE AMERİKAN EFSANESİ

Nathan’s Famous, 1916’da göçmen girişimci Nathan Handwerker tarafından küçük bir sosisli standı olarak kuruldu. Markanın ünü, Handwerker’ın oğlu Murray döneminde tüm ülkeye yayıldı.

Bugün 19 ülkede faaliyet gösteren marka, ürünleri kadar 4 Temmuz’da Coney Island’da düzenlenen ünlü sosis yeme yarışmasıyla da tanınıyor. Yarışmada en çok sosis yiyenlere sembolik ödül olarak “hardal kemeri” veriliyor. Geçen yıl erkekler kategorisinde Joey Chestnut, 10 dakika içinde 70,5 sosis yiyerek şampiyon olmuştu.

SMİTHFİELD İÇİN STRATEJİK BÜYÜME ADIMI

Nathan’s Famous’in satın alınması, Smithfield Foods’un paketlenmiş et ürünleri alanındaki gücünü artırıyor ve markanın küresel bilinirliğini portföyüne katıyor. Şirket, bu adımla hem ABD hem de uluslararası pazarlarda etkisini genişletmeyi hedefliyor.