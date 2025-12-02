Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ettiği iddiasıyla aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezasının ardından 56 gün sonra YouTube’a geri döndü.

Altaylı’nın kanalında “Fatih Altaylı YORUMLAYAMIYOR” serisinde ‘Adalet’ başlıklı bir video yayınlandı. Verilen karara itiraz ettiğini belirten Altaylı, şunları söyledi:

“Umudum az, belli ki soğuk bir hücrede, plastik bir sandalye üzerinde epey vakit geçireceğim. Bu haksız, hukuksuz ve adaletsiz kararın yarattığı duygu çok acı. Tam bir aldatılma, en güvendiğin tarafından ihanete uğrama hissi.”

‘NİYE KAĞIT FIRLATTIM’

“Bana verilen ceza ağır bir hukuksuzluk” ifadelerini kullanan Altaylı, duruşmada dosyaları neden fırlattığını anlattı:

“Adaleti yere ben fırlatmadım. Adalet yere düşürüldüğü için ben de savunmamı yere fırlattım. Bana verilen ceza hukuki değil siyasi. Bu kararın arkasında olan siyasi otorite kimse kim. Hiç ilgimi çekmiyor ve beni öfkelendirmiyor. Ama bu kararı verenler bana yaşattıklarını umarım bir gün onlar da yaşar.”

Fatih Altaylı, kendisini en çok ‘kaçma şüphesiyle tutukluluğunun devamı’na kararının üzdüğünü söyledi.

SİLİVRİ’DE MORALLER BOZUK

Mahkeme kararının Silivri’deki herkesin moralini bozduğunu belirten Silivri’de tutuklu Altaylı, “Şunu da herkesin kulağına küpe olsun diye söyleyeyim. Bugün yaptığımız her şey, yarın çocuklarımıza miras kalacaktır. Asla unutmasınlar” dedi.