Kişisel Youtube kanalında "YORUMLAYAMIYOR" serisine gönderdiği mektubu okunan Gazeteci Fatih Altaylı, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesinden öne çıkanları aktardı.

"Özgür Özel dün Silivri'deydi. Ekrem İmamoğlu ile uzun bir görüşme yaptı. Burada tutuklu olan beş üniversiteli genci de ziyaret etti. İlginç bir hikaye anlattı" diyen Altaylı şunları söyledi:

"ANA BABALARI AK PARTİLİYMİŞ, ARTIK DEĞİLLER"

"İlk tutuklanan öğrencilerden Doğu Demirtaş'ı hatırlarsın belki Boğaziçi Üniversitesi'nde tutuklamışlardı, bayağı da hırpalamışlardı. Hani annesi AKP Sarıyer Kadın Kolları Başkanı olan genç. Aynen Doğu'nun annesi gibi tutuklu bu beş gencin de ana babaları AK Partiliymiş. Artık değiller.

"BAŞIMIZA GELİNCE ANLADIK' DEMİŞ"

Birinin babası şöyle demiş; "Başkalarının çocuğu içeri atılınca 'yapmıştır bir şey yürüdü diye atmazlar' diyor milletin evladını terörist zannediyorduk. Meğer o çocuklar da masummuş. Kendi evladımızın başına gelince anladık."

Altaylı ayrıca, Özel'e, "mitingler heyecan verici ama vatandaş çözüm önerileri istiyor. İktidara çatmak miting kitlesini coşturuyor ama sessiz bir çoğunluk CHP sorunları nasıl çözecek onu öğrenmek istiyor" sorusunu yöneltirken CHP lideri dikkat çeken bir yanıt verdi.

"CHP BİR SÜRPRİZ HAZIRLIYOR"

Altaylı Özel ile görüşmesini şu sözlerle anlattı:

"Kısa bir süre beklesinler. Sonra en detaya kadar çözüm önerilerimizi, formüllerimizi halkın onayına, beğenisine sunacağız" dedi.

Belli ki bir sürpriz hazırlıyor. CHP Eylül ayı ortasında yeni parti programı açıklayacak. Özgür Bey çözüm önerilerini özellikle ekonomi ve çalışma hayatı ile ilgili çözüm önerilerini Eylül sonundan itibaren açıklamaya başlayacak. Sonrasında ise sürpriz bir planı var zannediyorum."