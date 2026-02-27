Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Celal Karatüre'nin seslendirdiği "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisi ile başlayan tartışmalara değindi.

İlahinin bir okulda ders zili yapılmasıyla başlayan tartışmaların Türkiye'nin temel sorunlarını gölgede bıraktığını belirten Altaylı, "Kapısının önünde uyuşturucu satılan, uyuşturucu kullanma yaşının ilkokul seviyesine düştüğü bir ortamda zili ilahi yapsan ne olur, yapmasan ne olur! İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı’nın verdiği sayılarla 100 bin kadın ve kız çocuğunun fuhuş batağına düştüğü bir ortamda mesele 'ilahi' olmaktan çok uzaktır" görüşünü ifade etti.

"Bu dertleri bu sorunları ilahi okutarak çözemezsiniz, ilahi üzerinden tartışarak bir yere varamazsınız" diyen Altaylı, ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen "uyuşturucu ve fuhuş" operasyonlarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Çözülüyor olsaydı, bugün babası radikal İslamcı, kendisi medreselerde eğitim görmüş televizyon sunucu ve yöneticisi ya da aynı operasyonda tutuklanan genç spiker kadın hapiste olmazdı. Mehmet Akif Ersoy, tutuklu olmasa idi eğer bugün katıldığı programlarda, güzel sesiyle bugün tartıştığımız ilahiyi okuyor, milyonlar da keyifle dinliyor olacak, ideal damat adaylığını sürdürüyor olacaktı.

Demek ki mesele ilahi ile çözülmüyor, sadece din öğretmekle ahlaki bir yaşam tarzı kendiliğinden gelişmiyor. Asıl tartışılması gereken bu. Tartışılan ilahiye gelirsek. Bu tartışma öncesi hiç haberim yoktu varlığından. Haliyle dinledim. Bu vesile ile adını öğrendiğim Celal Karatüre'nin Roman kimliği nedeniyle olsa gerek son derece keyifli, dinlemesi kolay, akılda kalır bir ilahisi...

Bir kere dinledim, dilime dolandı. Beğendim mi! Hayır. Çok daha duygulu, İslami bir kimliğiniz olmasa bile insanın tüylerini diken diken eden çok daha güzel ilahiler dinlemişliğim vardır. Ama Karatüre'nin söylediği ilahi bugünün tarzına uygun olduğu için çok popüler olmuş anladığım.

Tabii İslamcılar arasında bir başka tartışma daha var. İlahide müzik olur mu, olmaz mı! Yaklaşımlar farklı. Azımsanmayacak bir kesim "Müzik haramdır. Çalgı ile söylenen ilahi de haramdır" diyor. Bir kısım ise "Günaha teşvik eden müzik haramdır. İlahilerde musiki olabilir" diyor.

Diyanet İşleri’nin yaklaşımı daha çok bu görüşe yakın. Sonuç olarak meselemiz ilahi değil. Mesele bir ilahi tartışması ile çözülmesi mümkün olmayan milli eğitimdeki ve sosyal hayattaki diğer sorunlarımız."