T24 yazarı Yalçın Doğan’ın cezaevinde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından kaleme aldığı yazıya göre Altaylı, iş insanlarının kendisine yönelik tavrını ağır ifadelerle eleştirdi.

“AKP’li de MHP’li de beni takip ediyor. Bu kesimleri etkilediğim için bana öfkeliler. Benimle aynı suçlamaya maruz kalanların hiçbiri ceza almamış. Bu durum hukuk sisteminin işlemediğini ve bana farklı davranıldığını açıkça ortaya koyuyor.”

Tutukluluğunun ne kadar süreceğine dair bir öngörüsü olmadığını da ifade eden Altaylı, “Hukuk olmadığı için ne ben ne de avukatlar bir tahminde bulunabiliyor. Çok kızgınım ama yine de umudumu tamamen yitirmiş değilim. Beni ziyarete gelenler benden daha umutsuz” dedi.

"İŞ DÜNYASINDAN TEK KİŞİ ARAMADI"

Altaylı, cezaevinde siyasi parti liderlerinden milletvekillerine, gazetecilerden dostlarına kadar birçok ismin kendisini ziyaret ettiğini ancak iş dünyasından kimsenin aramadığını belirtti. Yalçın Doğan’ın “İş dünyasından arayan oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Dışarı çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim. ‘Türk burjuvazisi’ deniyor ama burjuva filan değiller; üstü bakırla kaplanmış kasaba esnafı hepsi. Ülkedeki gerçek üst sınıf ise toplumun geri kalan çoğunluğu. Benim durumumda apaçık bir hukuksuzluk var, bunu herkes biliyor ama iş insanlarından bir kişi bile çıkıp tek kelime etmedi.”

"ERDOĞAN ONLARIN RUHUNU OKUMUŞ"

Altaylı, iş dünyasının bu tutumuna ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

“Tayyip Erdoğan, onların ruhunu okumuş. Onlara nasıl davranılması gerektiğini çok iyi biliyor. Erdoğan gerçekten çok iyi bir sosyolog ve psikolog.”

Gazeteci, geçmişte iş insanlarına yönelik haksızlıklar olduğunda onları destekleyen yazılar kaleme aldığını hatırlatarak, “Biz onlar için ses çıkarıyoruz ama onlar bize yapılan hukuksuzluk karşısında sessizliğe gömülüyor” dedi.

"MUHALİF MEDYADAN KORKUYORLAR"

Altaylı ayrıca, iş dünyasının medya tercihlerine de eleştiride bulundu:

“Reklam verirken iktidara yakın kanalları tercih ediyorlar. Muhalif kanallara gelince, korkudan onlara reklam bile veremiyorlar.”