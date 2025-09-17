87 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, gündeme dair değerlendirmelerini sürdürüyor.

Altaylı, geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı röportajda, yanıt alamadığı bir soruyu anlattı.

Röportaj sırasında İmamoğlu’na, “İtirafçılar ya da iftiracılar en yakın çevrenizden, siyasete taşıdığınız isimlerden çıkınca ne hissettiniz?” diye sorduğunu belirten Altaylı, İmamoğlu’nun bu soruyu yanıtsız bıraktığını ifade etti.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

-Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlamadığı soru meselesini anlatayım.

-Ekrem Bey ile röportaj sorularını iletirken itirafçılar ya da iftiracılar en yakın çevrenizden sizin siyasete getirdiğiniz isimler arasından çıkınca ne hissettiniz diye sormuştum.

-Buna yanıt vermemişti Ekrem Bey. Önceki akşam avukat görüşünde karşılaştık uzun bir aradan sonra.

-Bu kez Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçişini sordum.

-Çünkü Gürzel Ekrem İmamoğlu'nun yakın ekibindendi ve Beylikdüzü'nden Beykoz'a İmamoğlu tarafından yollanmıştı.

-Ben bunu sorunca Ekrem Bey'in gözlerindeki ızdırabı gördüm. "Kızımız gibiydi büyük hayal kırıklığı yaşıyorum.

-İnanmakta zorlandım. Eşi Türk Hava Yollarında çalışıyor. Tehdit ve şantaja mı maruz kaldı acaba.