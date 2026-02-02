Diyarbakır’da 21 Ağustos 2025’te Kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedinin 19 gün sonra bulunmasının ardından cinayete ilişkin tartışmalar sürüyor.

Tartışmalara gazeteci Fatih Altaylı da katıldı. Altaylı, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun cinayetle ilgili sözlerini sert şekilde eleştirdi.

Ensarioğlu’nun, “Bilip söylemememiz gereken şeyler var. Narin’in ailesi bizim dostlarımız, herkes suçlu değil” açıklaması kamuoyunda tepki çekti. Açıklama, cinayetle ilgili bilgilerin gizlendiği iddialarını gündeme getirdi.

SAVCILAR NEDEN SORMUYOR?

Altaylı, Ensarioğlu’nun bilgi sahibi olduğunu açıkça ima ettiğini ancak buna rağmen yargının harekete geçmediğini vurguladı.

Köşe yazısında, “Bilgiyi saklıyor ama bilgi sahibi olduğunu da gizlemiyor. Buna rağmen ifadesine başvurulanlar arasında hâlâ yok” dedi.

“Savcılar neden sormuyor?” diye soran Altaylı, yargının siyasi iktidardan çekindiğini savundu.

Altaylı, AKP’li bir ismin bu cinayetle ilgili bırakın sanık olmayı, tanık olarak bile çağrılmamasının adalet tartışmalarını büyüttüğünü ifade etti.