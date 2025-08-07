Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın, YouTube kanalı hakkında erişim engeli getirilerek, içeriklerinin kaldırılmasına kararı verildi.
Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki canlı yayınında sarfettiği sözler nedeniyle önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Altaylı’ya TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1 suçlaması isnat edilmiş, “Cumhurbaşkanını Tehdit” ettiği iddia edilmişti.
22 Haziran’da Silivri’ye gönderilen Altaylı hakkında iddianame hazırlanarak 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep edilmişti.
Altaylı’nın, “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla yargılandığı davada ilk duruşma tarihi olarak 3 Ekim 2025 belirlenirken önemli bir gelişme yaşandı.
Altaylı'nın, YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Erişim engeli kararı henüz YouTube tarafından uygulanmadı.
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konuya ilişkin olarak sosyal medya paylaşımda kararın RTÜK talebiyle alındığının belli olmadığını açıkladı.
Akdeniz'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Henüz kararın "milli güvenlik" sebebiyle mi yoksa RTÜK talebiyle mi alındığı belli değil. YouTube'un da karara uyup, uymayacağı belli değil. Tek net olan kanala bir hukuki müdahale olduğu."