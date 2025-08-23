CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, “Mitingler iyi ve heyecan verici ama vatandaş çözüm önerileri istiyor” eleştirisini yönelttiğini belirten gazeteci Altaylı, Özel’in, halkın kısa bir süre beklemesini, çözüm önerilerini tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna sunacaklarını söylediğini aktardı.

Altaylı, Özel’in planına ilişkin, "Belli ki bir sürpriz hazırlıyor. CHP, Eylül ayı ortasında yeni parti programını açıklayacak. Özgür Bey çözüm önerilerini, özellikle ekonomi ve çalışma hayatı ile ilgili çözüm önerilerini Eylül sonundan itibaren açıklama ya başlayacak. Sonrasında ise sürpriz bir planı var zannediyorum." ifadesini kullandı.