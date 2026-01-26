Youtube kanalında yayınladığı videodaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve yaklaşık yedi ay sonunda tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, ilk videosunu paylaştı.

Altaylı, tahliyesinin ardından YouTube kanalında yayımladığı ilk programda cezaevi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu

Cezaevi sürecine dair yaşadıklarını anlatırken kaldığı koğuşla ilgili kamuoyunda yer alan bazı iddialara değinen Altaylı, çarpıcı bir detayı aktardı.

Altaylı, "Benim kaldığım hücreyi merak edenler YouTube'da A Haber bundan birkaç sene önce program yapmış. Orada bir hücreyi tanıtıyorlar işte. Tanıdıkları önce benim kaldığım ücret, B11. Merak eden oradan açıp izleyebilir" dedi.

İşte Altaylı'nın Silivri'de kaldığı Marmara Cezaevi'ndeki B11 numaralı koğuş...