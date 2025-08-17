Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da partisinin 3'üncü Olağan Kongresi'ne katıldı.

Son genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Erbakan, Türkiye'de işlerin iyi gitmediğini söyledi.

Erbakan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından aradan geçen 2,5 yıla rağmen yaraların gerektiği gibi sarılmadığını gördüklerini belirtti.

Yoksulluk sınırının 90 bin lira seviyesine ulaştığını ancak asgari ücretin 22 bin lira olduğunu ifade eden Erbakan, "23 senede Türkiye'de adaletten eser bırakmadılar. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde bu milletin bankalara borcu 6.6 milyar liraydı. Tam 800 misli artmış" ifadelerini kullandı.

'ERKEN SEÇİM' ÇAĞRISI

Erbakan 'erken seçim' çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Türkiye'de işler iyi gitmiyor, iyiye de gitmiyor. Buradan iktidara sesleniyoruz. 2026 yılının ilkbaharında erken seçim sandığını bu milletin önüne getirmektir. Yapacağınız en hayırlı şey erken seçim sandığını getirmektir."