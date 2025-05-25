Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Mardin 3. Olağan İl Kongresine katıldı.

Erbakan burada yaptığı konuşmada, "Bugün milletimizin asıl derdi ekonomidir, yoksulluktur. Bugün asgari ücret 22 bin 100 TL, emekli maaşı 14 bin 469 TL. Bu şartlarda asgari ücret ve emekli maaşı açlık sınırının altında. Açlık sınırı 26 bin TL’ye dayandı, yoksulluk sınırı 80 bin TL. Halkın yüzde 45’i açlık sınırı altında, yüzde 80’i yoksulluk sınırı altında" ifadelerini kullandı.

Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın banka borcu, AK Parti iktidarı döneminde 6,6 milyar TL’den 4,2 trilyon TL’ye yükselmiş. Yani tam 700 misli artmış. Çiftçinin borcu 2,5 milyar TL’den 1 trilyon TL’ye, KOBİ’lerin borcu 3,6 trilyon TL seviyesine ulaşmış. Açlık, borç, faiz ve işsizlik sarmalında milletimiz perişan halde.

Sağlık Bakanlığı, Ordu’da ‘Temizlik Görevlisi’ kadrosu için 67 personel istihdam edeceğini duyurdu. İlana 27 bin 663 kişi başvurdu. 10 bin kişinin üniversite mezunu olduğu öğrenildi. Giresun’da da bakanlığın açtığı yalnızca 56 kişilik temizlik personeli kadrosu için 23 binden fazla başvuru yapıldığı belirtildi. İşte Türkiye’de işsizliğin geldiği nokta.

İktidar terör sorununu çözmeye çalışıyor evet ancak mutfaktaki teröre, ekonomideki enflasyon ‘terörüne’ hiçbir şey yapamıyor. İktidar ‘Terörsüz Türkiye’ sloganıyla yeni bir ‘açılım süreci’ başlattı evet ama 2 yıldır seyyanen zam bekleyen açlık sınırının yarısı kadar maaşla sürünen 16 milyonu aşkın emekliye, temmuzda ara zam bekleyen 8 milyon asgari ücretliye, ürünleri ve bahçesindeki ağaçları zirai donda yanan, borçlarının altında ezilen çiftçiye şu ana kadar bir açılım yapmadı. İktidarın zam ve enflasyon terörü altında inleyen milyonlara da açılım yapması gerekir.

26 bin TL’ye dayanan açlık sınırı, en düşük emekli aylığı olan 14.469 TL’yi neredeyse ikiye katladı. Emekliler perişan halde. 80 bin liraya dayanan yoksulluk sınırının çok altında maaş alan memurların ocak ayında aldığı yüzde 11,55’lik maaş zammı çoktan tükendi, maaş zamları 4 ayda eridi, bitti. Esnafı da maliyet artışları zorluyor. Haksız vergiler, banka borçları gırtlağı aştı. Doğalgaz, elektrik, kira artışları enflasyonu katladı. Çiftçiler artan girdi maliyetleri, düşük taban fiyatları ve zirai don olayları nedeniyle perişan durumda. Çiftçi borcunu ödeyemediği için traktöründen hayvanına kadar icralık durumda. Çiftçinin toplam borcu 1 trilyon liraya ulaştı."

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı yaş çay alım fiyatına da tepki gösteren Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki simit-çay hesabına atıfla şu sözleri aktardı:

“Hükümetin 2025 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 25,44 lira olarak açıklamasına Rizeli çay üreticisi Sayın Cumhurbaşkanı’nın Çay-Simit hesabına bahisle, ‘23 sene önce Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama bir simit- çay hesabını şimdi yapın bakalım. Bir kilo yaş çayla, bir simit ve bir bardak çay alınamıyor, vatandaşa ne anlatıyorsunuz’ diye tepki gösterdi.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açık çağrıda bulunan Erbakan, çözüm önerilerini de şu şekilde sıraladı:

“Buradan Mardin’den Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunuyoruz; evet Terörsüz Türkiye için bazı adımlar atıyorsunuz ancak ekonomideki bu enflasyon ve zam terörüne yönelik de bir açılım yapın. Yaş çay alım ücretlerini en azından 1 dolar seviyesi olan 38 liraya çıkartın. Çiftçiye mazot ve elektrik desteği verin, Erbakan hocamızın yaptığı gibi yüksek taban fiyatları açıklayın. Ucuz simit ve çay sıralarında sürünen emekliye seyyanen zam yapın. Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren asgari ücretliye temmuzda ara zam yapın. Borçların altında ezilen küçük esnafa destek verin. İşsizlikten kırılan gençlerimize istihdam imkanı sağlayın. Kaynakları millete aktarın. Dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini artırın. Önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet anlayışıyla hareket edin. Paylaşımda adaleti sağlayın. Eğer bunların siz yapmazsanız biz geleceğiz ve milli görüş anlayışıyla bunları biz uygulayacağız.”