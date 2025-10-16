Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyet Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a iadeiziyarette bulundu.

Erbakan’dan ‘İttifak’ açıklaması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki lidere ittifak konusunun gündeme gelip gelmediği soruldu.

Erbakan ittifak konusu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

-Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi olarak bundan sonraki süreçte temasımızı daha sıkı tutmak ve daha sık bir araya gelerek sürdürme konusunda bir fikir birliğine vardık. Seçime daha çok zaman var.

-Türkiye'de şartlar gündem çok hızlı güçlü bir şekilde değişiyor. Siyasi aritmetik çok hızlı bir şekilde değişiyor.

-Bugünden bir ittifak yapalım veya yapmayalım demek değil ama seçime yönelik olarak birlikte neler yapabiliriz?

-İki parti, seçim öncesi dönemde hem mecliste hem de diğer alanlarda neler yapabiliriz? Bununla ilgili görüşmelerin daha sık ve yoğun bir şekilde devam etmesi noktasında bir karar alındı.

Erbakan, MHP ile aralarında İmralı üzerinden oluşan gerilime dair ise şunları söyledi:

-MHP kanadından gelen tepkileri anlamakta zorlanıyoruz. Bir defa, eğer İmralı'ya gidip görüşme yapmak bu kadar kötü bir şey ise, neden Sayın Bahçeli sürekli 'İmralı'ya gidilsin, görüş alınsın, görüşme yapılsın' diyor aylardır.

-Kötü bir şey değilse, İmralı ile görüşmek gerekliyse, makul ise, uygun bir durumsa, öyleyse bu tetkileri neden veriyorsunuz? Bizim söylediğimiz gayet nezaket çerçevesinde Sayın Bahçeli'nin gidip bu görüşmeyi yapmasına yönelikti. Bununla ilgili ifadeleri ortaya koymak isterim.”

“Küçük parti diyorlar ama hem üye sayısı bakımından daha ileride hem de son yerel seçimde MHP’den daha fazla oy aldık”

'Küçük partiler' diyorlar ama biz Yeniden Refah Partisi olarak 652 bin üyeyle MHP'den üye olarak daha ileri seviyedeyiz.

-31 Mart seçimlerinde de aldığımız yüzde 7'lik oy oranıyla, MHP'den daha yüksek bir oy aldık.