Gazeteci Fatih Ergin, gece saatlerinde gözaltına alındı.
Gözaltıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Fatih Ergin, "Şu anda gözaltına alınıyorum..." ifadesini kullandı.
Ergin'in gözaltına alınma gerekçesi henüz bilinmiyor.
