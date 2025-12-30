Gazeteci Fatih Ergin, gece saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Fatih Ergin, "Şu anda gözaltına alınıyorum..." ifadesini kullandı.

Ergin'in gözaltına alınma gerekçesi henüz bilinmiyor.