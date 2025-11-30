Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Balkovec, Ricardo, Doh, Kranevitter, Camacho, Tiago, Serginho, Fofana.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, El Bilal
Beşiktaş, Süper Lig'de 13 hafta sonunda topladığı 21 puanla 7. sırada yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlı takım, ligde çıktığı son maçta Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'de 13 hafta sonunda 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 9 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, 8 puanla 18. ve son sırada yer aldı. Teknik direktör Onur Can Korkmaz yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde çıktığı son 2 maçta 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.