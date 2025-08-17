CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'İBB borsası' ifşası sonrası M.Y. isimli avukatın gözaltına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den "siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiası edilen AKP'li Mücahit Birinci'nin partiden ihracına karar verilmesi gündemdeki sıcaklığını koruyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi Fatih Keleş, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu.

Keleş, kendisi hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Keleş, Sabah'ta yer alan “İBB çetesinin kiralık katil planı” başlıklı haberin “fantastik iddialarla dolu” olduğunu söyledi. Keleş, cezaevinde avukatlar aracılığıyla etkin pişmanlık dayatıldığını ve bu teklifleri reddettiğini belirtti. Keleş, suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Özel'in "Defalarca ailesiyle tehdit ettiler" dediği ve oğlu, ağabeyi ile yeğeni de tutuklanan Fatih Keleş, paylaşımında 'itirafçı' olması için avukatların kendisiyle görüştüğünü ve bunları reddettiğini söyledi.

Keleş'in açıklaması şöyle:

"Kamuoyunun bildiği üzere uzun süredir İBB dosyası kapsamında tutuklu bulunmaktayım. Bu süreçte şahsıma yönelik hiçbir gerçekle ilgisi olmayan etkin pişmanlık adı altında iftiralar üretilmiş, kamuoyu asılsız iddialarla yönlendirilmeye çalışılmıştır. Son olarak 17 Ağustos 2025 tarihinde Sabah Gazetesi’nde çıkan “İBB çetesinin kiralık katil planı” başlıklı fantastik iddialarla dolu haber, bu sistematik karalama ve kumpas sürecinin son halkasıdır.

Haberde adı geçen Selahattin YILMAZ ve Aziz İhsan AKTAŞ isimlerini basından öğrenmiş bulunmaktayım. Ne ben ne de avukatlarım bu haberlerde ismi geçen şahısları tanırız, ne de aramızda herhangi bir husumet söz konusudur. Nitekim etkin pişmanlık beyanı veren hiç tanışmadığım Aziz İhsan AKTAŞ’ın, hakkımda lehte ya da aleyhte hiçbir ifadesi bulunmamaktadır. Aramızda bir husumet de bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü ve temelsiz olduğu açıktır.

Oysa bu senaryonun bana dayatılma girişimi, söz konusu haberden yaklaşık 1 ay öncesine dayanmaktadır. Genel Başkanımızın gündeme getirdiği para ve istenilen ifadeyi ver ve kurtul zincirinin kurbanı oldum. Bu hayal ürünü iddialar da bu kumpasın parçasıdır.

İlk olarak 23 Temmuz’da “etkin pişmanlıktan” faydalanıp tahliye olan Adem Soytekin’in “etkin pişmanlık” sürecini yürüten avukatı cezaevinde görüşüme gelmiş bana etkin pişmanlık beyanında bulunmam, Adem Soytekin’in ifadelerini doğrulamam, savcılığın istediği bazı hususlarda beyanda bulunmam gerektiği söylenmiştir. Bu yönde işbirliği yapmam halinde kurtulabileceğim, ailemin tahliye olabileceği; aksi halde suçlamaların daha da ağırlaştırılacağı açıkça ifade edilmiştir.

Ben bu teklifleri kesin bir dille reddettim. Çünkü hayatım boyunca işlemediğim bir suçu kabul etmedim, etmeyeceğim. Kimseye iftira atmadım atmayacağım.

Daha sonra 5 Ağustos tarihinde aynı avukat ve Adem Soytekin’in diğer avukatı gece vakti yeniden görüşmeye gelmiş görüşmede haberde yer alan “istihbarat tarafından gizli yürütüldüğü” iddia edilen bu hayali senaryolardan bahsetmiştir. Ben de saçma sapan iddiaları dinleyemeyeceğimi söyleyerek görüşmeyi sonlandırdım ve bir sonraki gün bu durumu avukatıma mektupla bildirdim. Yani yaşadıklarım delillerle sabittir. İlginç olan ise bu hayali iddiaların, kısa bir süre sonra gazete manşetlerinde yer bulmuş olmasıdır. Bu durum, şahsıma yönelik bir kumpasının varlığını açıkça ortaya koymaktadır.

Tutukluluğumun başından itibaren üzerimde yoğun bir baskı kurulmuştur. Önce malvarlığıma ve kırk yıllık şirketime el konulmuş, asılsız iddialarla ağabeyim tutuklanmış, medyada defalarca “itirafçı oldu” şeklinde gerçeğe aykırı haberler yayımlanmış, ardından masum oğlum ve masum yeğenim tutuklanmıştır. Şimdi ise hayali senaryolarla yapılan baskılar basın üzerinden servis edilmektedir. Bugün avukatım tüm olanlarla ilgili hem bu yalan haberi yapanlar hem de bu kumpası kuranlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Benim tek isteğim, masum oğlumun, yeğenimin ve ağabeyimin serbest bırakılması, bağımsız ve tarafsız bir yargılamanın gerçekleşmesi ve adaletin tecelli etmesidir. Kamuoyunun da bu kumpaslara ve sistematik itibarsızlaştırma çabalarına karşı duyarlı olmasını önemle rica ediyorum."