Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında kullandığı "Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek?" ifadelerine tepki göstererek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın sözlerinin büyük bir nezaketsizlik ve itiraf olduğu vurgulayan Portakal, şu ifadeleri kullandı:

- Nezaket kelimesi önemli kibar olmak, nazik olmaktan geçiyor. Orada ilginç bir cümle var "2028". Yani kim öle kim kala, sayın Cumhurbaşkanı.

- Herkesin öleceğini düşünüyor sayın cumhurbaşkanı, kendisinin hayatta filan olacağını düşünüyor. Dur, daha 2025'teyiz. Yarına ne olacağımızı, an sonrasını bilmiyoruz. Bak üstümde 20 kat var, bilmiyorum ki ne olacağını, an sonrasında neler yaşanabileceğini? O yüzden bence kesin konuşmamak gerekiyor. 2028'e kim öle kim kala. Neler olacak? O köprünün altında ne sular geçecek. 3 seneden bahsediyoruz. 1095 gün var daha.

- Bugün efsane bir cümle kurdu sayın cumhurbaşkanı. Cümle şu "Bakalım, cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li telef olup, gidecek?".

- "Telef" kelimesi, çok tartışılacak bir cümlede, orada "telef" kelimesi de var. "Telef" aslında hayvanlar için söylenir. İşte buradan sayın cumhurbaşkanın kurmuş olduğu "Daha kaç CHP'li telef olup, gidecek?" sözleri aslında "Önüme kimi çıkartırsanız, çıkartın, ben onlar için her zaman bir şey yaparım." demek istiyor. "Onları yok edebilirim, bana rakip olabilecekse bir şey yapabilirim" cevabını veya düşüncesini de çıkartıyor.

- Bana göre aslında itiraf ediyor.