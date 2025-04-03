CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya hazırlanırken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olabileceği iddiaları Ankara kulislerinde yankılanmaya devam ediyor...

Kılıçdaroğlu’nun bu konuda sessiz kalması ve art arda gerçekleştirdiği kritik ziyaretler dikkat çekerken, SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’dan sert açıklamalar geldi...

"HANGİ YÜZLE?"

SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi... Portakal, “Hangi yüzle aday olacaksınız?” diyerek eski genel başkana tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun 2023 yılında kendisi gibi düşünen insanları yanılttığını savunan Portakal, “Ya siz benim umudumu yok ettiniz ya. Ve entrikalar kurdunuz ya. Neler çıktı ortaya ondan sonra. Kimlerle ne pazarlıklar yapmışsınız” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olmaması gerektiğini vurgulayan Portakal, “Aday olmayı gerçekten asla düşünmeyin” çağrısında bulundu.

Fatih Portakal, söyle konuştu:

-Kemal Kılıçdaroğlu pazar günkü kurultayda aday olabilir mi? Hiçbir şey demiyor. Ama çoğunluk sağlanırsa, ismi önerilirse düşünebilirim tadında.

-Ben de soruyorum; Kemal bey sizi aday gösterirlerse siz hangi yüzle aday olacaksınız? 'Ben aday olmam, beni aday gösterirlerse düşünürüm' diyor.

-Düşünmeyin Kemal bey, gerçekten düşünmeyin. Neden biliyor musunuz? Siz hangi yüzle oturacaksınız o koltuğa?

-Hadi aday oldunuz diyelim. Hangi yüzle aday olacaksınız? Hadi kazandınız diyelim hangi yüzle oturacaksınız?

-Ya siz benim umudumu yok ettiniz ya. Beni kandırdınız ya... Beni ve benim gibi insanları 2023 yılında, değişim isteyen insanları kandırdınız.

-Ve entrikalar kurdunuz ya. Neler çıktı ortaya ondan sonra. Kimlerle ne pazarlıklar yapmışsınız?

-Hâlâ daha siyasetin içinde olacağım diye çırpınıyorsunuz. Öyle mi değil mi diye bir açıklama da yapmıyorsunuz.

-Belki de gerçekten bunlar bir dedikodu. Böyle bir şey düşünmüyorsunuz bile. Ama düşünüyorsanız da düşünmeyin. Gerçekten aday olmayın. Artık yeter.

"HANÇERLEMİŞSİNİZ BİRBİRİNİZİ"

-80 yaşından sonra ne vereceksiniz millete? CHP'yi ayağa kaldırmayı falan mı düşünüyorsunuz? En olması gereken zamanda kaldıramamışsınız.

-İnsanların umutlarını sömürmüşsünüz. 5'li masa, 6'lı masa diye kandırmışsınız. Hançerlemişsiniz birbirinizi.

-Utanmadan da çıkacaksınız 'Ben aday oluyorum' diyeceksiniz. Yapmayın. Çünkü bir isminiz var. O ismi de zedelendirmeyin. Rica ediyorum sizden.

-Umuda ihtiyacımız var çünkü. O umut siz değilsiniz bitti. Sizin sayfanız da döneminiz de bitti. Umarım bunu anlarsınız.