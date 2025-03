SÖZCÜ TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 2 gülük aranın ardından yeniden ekran başına geçti. Önceden planlanmış bir seyahat nedeniyle 48 saat ekranlardan uzak kalan Fatih Portakal için birçok iddia ortaya atıldı.

İDDİALARA ÇARPICI YANIT

Portakal'ın SÖZCÜ'den ayrıldığı iddialarına çarpıcı bir yanıt geldi. Portakal, "Yazmışlar ki 'Fatih Portakal gitti, yerine Can mandalina geldi, Can mandalina kayyum atandı…' Can da çok efendi bir arkadaşımız, çok da mütevazi bir insan... Benden kurtuluş yok, öyle kolay kolay yok arkadaşlar... Bir 48 saat yoktuk, geldik..." ifadelerini kullandı.