T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda Bağcılar istikametine doğru seyreden tramvay, Eminönü durağına geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Savrulan araç, karşı yönden gelen diğer tramvaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, içerideki yolcular tahliye edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Herhangi bir yaralanmanın bildirilmediği kazanın ardından, seferlerde ciddi aksamalar yaşandı. Raydan çıkan tramvayın hattan kaldırılması ve yolun tekrar ulaşıma açılması için yetkili ekipler tarafından hızla çalışma başlatıldı.

METRO İSTANBUL'DAN SEFER AÇIKLAMASI

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesaplarından olayın teknik bir arıza olarak değerlendirildiği belirtilerek, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi paylaşıldı.