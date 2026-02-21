İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Unkapanı semtinde üç İETT otobüsünün karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.
Gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma bilgisi aktarılmazken, çarpışmanın etkisiyle her üç İETT otobüsünde de maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Kazada yaralanan olmazken, yolcular otobüsü tahliye etti. Kazada hasar oluşan otobüsler bulundukları yerden kaldırıldı